Öğretmen atamaları 2020 yılında ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları ve tarihi duyuruldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 öğretmen atamaları tarihi ile ilgili konuya tam anlamıyla açıklık getirdi ve binlerce adaya müjdeyi verdi.. Yaklaşık 500 bin adayın heyecanla aylardır beklediği açıklama internet üzerinden de araştırılmaya başlandı. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" ifadelerine de yer verdi. Peki, 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni yılda öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama…

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacak olan açıklama ile 2020 öğretmen atama tarihleri ile ilgili konu netlik kazandı ve tüm adaylar heyecanla bekleyişe geçti. Haberimizin devamından diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz...