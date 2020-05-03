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Sözleşmeli öğretmen başvurusu: 20 bin sözleşmeli takvimi ve kontenjan listesi açıklandı! 2020 Atama başvuruları ne zaman?

tarafından yapılan açıklama ile 20 bin sözleşmeli başvurusu binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda başvuruların elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken aynı zamanda kadro dağılımına ilişkin detaylara da yer verildi. Bu kapsamda en fazla sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği gibi branşlardan yapılacak olan atamalar için adeta heyecan dorukta. Sürecin ilerleyişini içeren takvimde yapılacak olan tüm işlemlerin tarihler de açıklanırken sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm detaylara erişebilirsiniz. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimi ile 20 bin öğretmen atama başvurusu ve kadro/branş dağılımına ilişkin tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 3.5.2020 15:46 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen başvurusu: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve kontenjan listesi açıklandı! 2020 Atama başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusu 'nca yayınlanan 2020 atama takvimi ile beraber binlerce adayın araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; branş ve kadro dağılımına ilişkin adayları bilgilendirirken öte yandan En fazla sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği branşlarından atamaların yapılacağı gözlemlendi. Başvuruların elektronik ortam üzerinden yapılacağı bildirildi. Binlerce aday konuya ilişkin adeta geri sayıma şimdiden başlarken kontenjan listesi ve atama takvimi ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 atama takvimi ve kontenjan listesi ile 20 bin sözleşmeli başvuruları ne zaman yapılacak? Branş ve kadro dağılımı tüm detaylar haberimizde…

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı Haziran ayında gerçekleştirileceğini açıkladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tüm detayları geçtiğimiz gün adaylar ile paylaştı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından siz de tüm detayları öğrenebilir ve son dakika gelişmelerini takip ederek güncel bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Sözleşmeli öğretmen başvurusu: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve kontenjan listesi açıklandı! 2020 Atama başvuruları ne zaman?
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