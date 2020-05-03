Sözleşmeli öğretmen başvurusu: 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve kontenjan listesi açıklandı! 2020 Atama başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2020 atama takvimi ile beraber binlerce adayın araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; branş ve kadro dağılımına ilişkin adayları bilgilendirirken öte yandan En fazla sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği branşlarından atamaların yapılacağı gözlemlendi. Başvuruların elektronik ortam üzerinden yapılacağı bildirildi. Binlerce aday konuya ilişkin adeta geri sayıma şimdiden başlarken kontenjan listesi ve atama takvimi ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 atama takvimi ve kontenjan listesi ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? Branş ve kadro dağılımı tüm detaylar haberimizde…

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı Haziran ayında gerçekleştirileceğini açıkladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tüm detayları geçtiğimiz gün adaylar ile paylaştı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından siz de tüm detayları öğrenebilir ve son dakika gelişmelerini takip ederek güncel bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…