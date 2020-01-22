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açıklandı! 2020 ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri hızlı sorgula

6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta biten başvuru sürecinin ardından adaylar tarafından merakla beklenen sorgulama için heyecan dorukta. Bugün açıklanması beklenen mülakat sonuçları 20 bin öğretmen alımına ilişkin şekilde yapılacak. 'nın resmi sitesi üzerinden duyurulacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Olumlu sonuçlanan başvurular için adaylar mülakatlara girmeye hak kazanacak olup sözlü sınav merkezleri bugün açıklanacak. Buna göre; ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:12 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 2020 MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri hızlı sorgula

20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru süreci 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından adaylar tarafından arama motorlarında " açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Konuya yönelik araştırmalar sürerken haberimizin içeriğinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 2020 MEB ile !

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULA!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklandı. Merakla beklenen sonuçlar için heyecan sürüyor. Adaylar arama motorlarında "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula" ekranına ulaşmak istiyor. Buna göre; haberimizin içeriğinden sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 2020 MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri hızlı sorgula
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