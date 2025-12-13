Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bursa Uludağ Üniversitesine 62 sözleşmeli Personel alınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi KPSS puanıyla çeşitli ünvanlarda 62 personel alımı yapacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da..

Bursa Uludağ Üniversitesine 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak sıralama yapılmak suretiyle çeşitli ünvanlarda 62 (altmış iki) personel alımı yapılacak.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE SON TARİH

Başvurularda 19 aralık son. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Bursa Uludağ Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimiyle (17.00) tamamlanacak. Ayrıntılar Sabah Memurlarda.

