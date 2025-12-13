Bursa Uludağ Üniversitesine 62 sözleşmeli Personel alınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesine 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak sıralama yapılmak suretiyle çeşitli ünvanlarda 62 (altmış iki) personel alımı yapılacak.
BAŞVURU YÖNTEMİ VE SON TARİH
Başvurularda 19 aralık son. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Bursa Uludağ Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimiyle (17.00) tamamlanacak. Ayrıntılar Sabah Memurlarda.