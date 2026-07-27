Samsun Üniversitesi KPSS 60 puanla sözleşmeli personel alacak

Samsun Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında üniversite birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alacak. Yerleştirmelerde adayların 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Üniversite bünyesinde diyetisyen, mühendis, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik personeli ile destek personeli pozisyonlarında istihdam sağlanacak.

Alıma göre; diyetisyen, 1 mühendis, 3 büro personeli, 1 tekniker, 3 teknisyen, 6 koruma ve güvenlik personeli ile 12 destek personeli alınacak. Böylece toplam 27 sözleşmeli personel üniversite bünyesinde görevlendirilecek. Pozisyonlara göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları başvuru yapabilecek.

Güvenlik Personeli Alımı Yapılacak

Koruma ve güvenlik personeli kadrosunda 5 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişi alınacak. Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip bulunması gerekiyor. Ayrıca vardiyalı çalışmaya engel durumun bulunmaması şartı aranacak.

12 Temizlik Görevlisi Alınacak

Destek personeli kapsamında 10 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 12 temizlik görevlisi alınacak. Adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve temizlik hizmetlerinde en az 3 ay veya 90 günlük tecrübelerini SGK hizmet dökümüyle belgelendirmeleri gerekiyor.

Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden

Başvurular, 10 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden "Samsun Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek.

30 Yaş Şartı Bulunuyor

Başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 11 Ağustos 1996 ve sonrasında doğanlar ilana başvurabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, adayların kamu görevinden çıkarılmamış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması da genel şartlar arasında yer alıyor.

Ayrıca adayların ilan edilen pozisyon için geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması şartı aranacak. Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2026, sonuçların açıklanacağı tarih ise 13 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör