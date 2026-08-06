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Giriş Tarihi: 6.08.2026 09:49 Son Güncelleme: 6.08.2026 09:51

KPSS ile 203 personel alımı! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuruları başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 203 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2024 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek alımlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. İşte kadro dağılımı, başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

KPSS ile 203 personel alımı! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuruları başladı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 203 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak. Yerleştirmeler, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

İlanda sağlık, teknik ve idari birçok kadroya alım yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar şunlar:

  • Hemşire
  • Sağlık Teknikeri (Diyaliz, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme, Ağız ve Diş Sağlığı)
  • Teknisyen
  • Büro Personeli
  • Psikolog
  • Destek Personeli (Temizlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Aşçı, Şoför)
  • Tekniker
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • Mühendis

Başvurularda Son Tarih 20 Ağustos

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 203 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen, posta, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek

2024 KPSS Puanı Şartı Aranıyor

Başvuracak adayların 2024 KPSS (B) grubu puanına sahip olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve başvurulan kadro için ilanda belirtilen özel nitelikleri sağlaması gerekiyor. Bazı kadrolarda yaş, sertifika, güvenlik kimlik kartı, sürücü belgesi ve mesleki deneyim gibi ek şartlar da aranıyor.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Başvuruların ardından asil ve yedek aday listeleri ile atama sürecine ilişkin tüm duyurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU #E DEVLET

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