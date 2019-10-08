Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Moda Haberleri > Murat Aytulum'dan "İstanbul" temalı koleksiyon

'dan "İstanbul" temalı koleksiyon

Moda tasarımcısı ; NO’34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile ‘İstanbul’ temasını izleyicilerle buluşturacak.

İHA Moda Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:05
Murat Aytulum'dan İstanbul temalı koleksiyon

Deri üzerine yaptığı, çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş özel tematik koleksiyonlarla öne çıkan moda tasarımcısı Murat Aytulum; Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO'34 adını verdiği SS20 koleksiyonu ile 'İstanbul' temasını izleyicilerle buluşturuyor.

İstanbul'un farklı renkleri, dokusu ve enerjisinden ilham alan koleksiyon; dinamik renkleri ağır basan bloklardan oluşuyor. Geometriyi bir resim dili gibi kullanan Mondrian'ın renk skalasından oluşturulan koleksiyon; belli bir tarz ve sanat dili ile İstanbul'a göndermeler içeriyor. Koleksiyonda kullanılan renkler ve bu renklerin ifade ettiği anlamlar İstanbul'a övgü niteliğini taşıyor.

RENGARENK BİR KOLEKSİYON

Sarı, Kırmızı ve Mavinin ağırlıkla kullanıldığı koleksiyona Siyah/Beyaz optik desenler eşlik ediyor. Renklerin ahenkle dansı, dinamik ve rengarenk siluetler İstanbul'un cezbedici, neşeli ve eğlenceli tarafına göndermeler yaparken, Siyah ve Beyaz desenler yaşamın keskin ve karmaşık tarafını temsil ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Aytulum'dan "İstanbul" temalı koleksiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN