81 milyon gazidir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz
darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan gaziler dehşet gecesi yaşananları gözyaşları içinde dile getirdi: GÖREVİMİZ MİLLİ ŞUURU YAŞATMAK: Mehmet Tahir İkiler:
Eşimle çıktım sokağa. Biz ilerlerken polisler bizi durdurdu. Fakat gençler 'Vatan elden gidiyor, bizi neden durduruyorsun' dedi. Üzerimize kurşunlar yamasına rağmen kimse geri çekilmedi. Bedenler ölür ruh yaşar. Bizi sokağa çıkaran milli şuur ve cesur liderimiz. Görevimiz onu yaşatmak, liderin peşinden gitmek. 15 Temmuz ceddimizden aldığımız vatan sevdamızı canlandırdı. O gece öyle bir ihanet ve karşısında yazılan öyle bir destan vardı ki. Hainler şehit ettikleri insanımızın cenazelerini almamıza dahi izin vermedi. Ayaklarımızdan seken kurşunlarla aldık şehitlerimizi, yaralılarımızı. Bir halı yıkama arabası var, kanlı geceye damgasını vuran. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük acılardan bir tanesi yaralı insan üzerine ikinci bir yaralı insanı koymak oldu ve onun üzerine üçüncüyü... Neden darbelere karşı çıkılmıyor diye utanç içinde yaşıyorduk. Evet çıkılıyormuş. O gece namluyla yara almamış 81 milyon yürek var. 81 milyon vatan kaybetme korkusunu ve acısını yüreğinde yaşadı. O yüzden bizim nazarımızda 81 milyonun hepsi birer gazidir. 'ŞAHADET' BABAMIN DUASIYDI: Şehit oğlu Eyüp Kapaklı:
O gece babam Akif Kapaklı ve kardeşimle birlikte çıktık. Babam 'oğlum biz daha önce darbeler gördük ama bu gün gerçekten çok farklı başarılı olurlarsa yıllar sürecek esaret gelebilir. Buna aslan izin vermemeliyiz' dedi. Babam bir ay önce gittiği şehit cenazesi dönüşü 'Allah'ım ne güzel şehit oldu bize de vatanı için şehit olmayı nasip et' demişti, duası kabul oldu. Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı kavşağında helikopter taraması sonucu babam şehit, kardeşim Ömer de gazi oldu. Şehitler, gaziler, yetim ve öksüzler var ama o gece Türkiye
'nin kaderi değişti. O gece 100 yılda ilk kez insanımız iradesi için canlarını alıp sokağa çıktı. Babamı kaybettim ama şehit oğlu olarak vatan için sürekli nöbetteyim. Bu babamın bana mirasıdır. O gece kanla yazılan destan bu ülkede bir kırılmayı başlattı, yeni Türkiye'nin şafağı oldu. BİZİ KURŞUNA DİZENLERİ UNUTMADIK Gazi Kerim Eren:
eşimle çıktığım Genelkurmay'da gazi oldum. Bizi kurşuna dizenler dün gibi aklımda, ülkem için de unutmayacağım. Ama zaman ilerledikçe birileri sırtımızdan geçip, göğsümüzü yaran mermileri inkâr etmeye, 'tiyatro' demeye başladı. O geceyi planlayanlar, 24 Haziran'da sandık darbesi yapmaya çalıştı. Ama tanklara siper olan millet sandıkta 'Tek bayrak için Erdoğan' dedi. 15 Temmuz'un rövanşını da aldık. REİSİMİZ'LE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜK Gazi Ahmet Kansız- 15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı:
O gece Reisimiz'le ölümü öldürdük... Hayatım en kıymetli varlığımdı. Ama o gece en 'kıymetlim' vatanımdı. Canımı siper ettim, gazi oldum. O gece haç ile hilalin mücadelesiydi. Al bayraklı insanları şehit ettiler. Ruhumda ihanetin de destanın da izleri canlı. Bugün biz hala demokrasi için ayaktayız. Türkiye'nin doğru lideri bulduğu zaman başaramayacağı şey yok. Erdoğan ile küllerinde doğan bir milletiz. Millet iradesini göz dikenlere karşı 'hayır irademe, istiklalime sahip çıkıyorum' dedi. Daha da ileri giderek sistemi dönüştürdü. 'Daha güçlü Türkiye için başkanlık' dedi. 15 Temmuz'un tahribinden ziyade umutlandırıcı yönü ağır basıyor, yeni Türkiye'nin dayanak ve direniş noktası oldu.