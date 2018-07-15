Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > Hain saldırı bizi yıkmadı daha da güçlendirdi

Hain saldırı bizi yıkmadı daha da güçlendirdi

’da yaşanan hain darbe saldırısının ’yi yıkmak bir kenara daha da güçlendirdiğini dile getiren Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı , “Böyle bir ihaneti atlatacak, yaralarını sarıp büyümeye devam edecek başka bir ülke daha yok” dedi

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Hain saldırı bizi yıkmadı daha da güçlendirdi
hain darbe saldırısı gecesi yaşadıklarını "Bu gerçekten anlatılması güç bir duyguydu. İnanamadım önce ... Ve sonrasında hemen tüm aile fertlerim, büyük küçük tüm akrabalarımla havaalanına gittik. Bu anı yaşamak, böyle bir ihanete karşı durmak hayatımın en zorlu deneyimiydi" diye anlatan Saat&Saat'in sahibi , o günden bugüne ardı arkası kesilmeyen saldırılara rağmen 'nin hiç durmadan ve büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

MILLETIMIZLE GURUR DUYUYORUZ
"Dünyada Türkler kadar yüce bir millet var mıdır ki bu kadar kısa zamanda böylesi büyük bir ihaneti atlatacak, yaralarını sararak büyümeye ve güçlenmeye hızla devam edecek" diyen Kaya, 15 Temmuz'da yaşanan hain saldırının Türkiye'yi yıkmak bir kenara daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Kaya, "Hem Türkiye hem de Türkiye'nin markaları olarak bizler büyümeye devam ettik, ediyoruz" dedi. Bu yıl 400 milyon TL ciro hedeflediklerinin altını çizen Kaya, şöyle konuştu: "Ülke ekonomisi daha hemen ilk çeyrekte yüzde 5'lik artışla hızla yükseldi. İhracatımız her geçen gün arttı, yüzde 5 büyümeye ulaştı. Milletimizle gurur duyuyoruz! Türkiye'nin saatçisi olarak, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve yüce Türk Milleti'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Güçlü Türkiye yolunda, demokrasi, birlik ve beraberlik için var gücümüzle çalışacağız."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hain saldırı bizi yıkmadı daha da güçlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN