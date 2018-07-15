Hain saldırı bizi yıkmadı daha da güçlendirdi

15 Temmuz
hain darbe saldırısı gecesi yaşadıklarını "Bu gerçekten anlatılması güç bir duyguydu. İnanamadım önce ... Ve sonrasında hemen tüm aile fertlerim, büyük küçük tüm akrabalarımla havaalanına gittik. Bu anı yaşamak, böyle bir ihanete karşı durmak hayatımın en zorlu deneyimiydi" diye anlatan Saat&Saat'in sahibi Ramazan Kaya
, o günden bugüne ardı arkası kesilmeyen saldırılara rağmen Türkiye
'nin hiç durmadan ve büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi. MILLETIMIZLE GURUR DUYUYORUZ
"Dünyada Türkler kadar yüce bir millet var mıdır ki bu kadar kısa zamanda böylesi büyük bir ihaneti atlatacak, yaralarını sararak büyümeye ve güçlenmeye hızla devam edecek" diyen Kaya, 15 Temmuz'da yaşanan hain saldırının Türkiye'yi yıkmak bir kenara daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Kaya, "Hem Türkiye hem de Türkiye'nin markaları olarak bizler büyümeye devam ettik, ediyoruz" dedi. Bu yıl 400 milyon TL ciro hedeflediklerinin altını çizen Kaya, şöyle konuştu: "Ülke ekonomisi daha hemen ilk çeyrekte yüzde 5'lik artışla hızla yükseldi. İhracatımız her geçen gün arttı, yüzde 5 büyümeye ulaştı. Milletimizle gurur duyuyoruz! Türkiye'nin saatçisi olarak, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve yüce Türk Milleti'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Güçlü Türkiye yolunda, demokrasi, birlik ve beraberlik için var gücümüzle çalışacağız."