İsimleri iki kıtada yaşıyor

FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz
2016'daki kanlı darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızın isim ve hatıraları, İstanbul
'un iki yakasında peş peşe inşa edilen ve açılışı yapılan çok sayıda zafer anıtında yaşatılıyor. Kahraman 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri ve hatıraları, Türk Milleti'nin gönlü dışında İstanbul'da peş peşe inşa edilen ve açılan zafer anıtlarında da yaşıyor. Darbecilere karşı ellerinde ay yıldızlı bayraklarla mücadele vererek yaşamlarını kaybeden kahraman şehitlerimiz için, İstanbul'da o gecenin simgesi olan birçok noktaya zafer anıtları dikildi. Anadolu ve Avrupa Yakası
'nda şehitlerimizin isimleri ve hatıraları şimdi bu anıtlarda yaşatılıyor. Darbe girişiminin en yoğun yaşandığı ve toplamda 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası
çıkışına inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Makamı Anıtı" bu eserlerin en önde gelenlerinden... Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de şehitlerimizin isimleri ve fotoğrafları yer alıyor. Saraçhane Geçiti'nin üzerindeki dev "15 Temmuz Destanı" yazısı da bir diğer simge... HATIRA ORMANI VE ÇEŞME
O gece en kritik noktalardan biri olan Fatih Vatan Caddesi
üzerindeki Balımcılar Parkı'na da Antalya
rimizin isimlerinin yazılı olduğu büyük mermerlerden 15 Temmuz Anıtı yapıldı. Edirnekapı Şehitliği'nin içerisine ise "15 Temmuz Şehitliği" açıldı. Beşiktaş Ortaköy'deki Ortabayır Sokak üzerinde bulunan ve 1923 santimetre uzunluğunda olan "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı" da kahraman şehitlerimizi simgeleyen bir diğer eser... Anıt, o gece şehit olan 249 şehidimizi temsilen Türkiye haritasını ve ay yıldızı gökyüzüne doğru kaldıran 249 farklı elden oluşuyor. 18 şehidin verildiği Üsküdar Çengelköy'de Çengelköy Meydanı'na yapılan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi ve 15 Temmuz Gecesi işgal edilmek istenen İstinye'deki Borsa İstanbul'da şehit düşen vatandaşlarımızın anısına da bir anıt yaptırıldı. Bugüne dek ziyaretçi akınına uğrayan anıtların arasında; İstanbul Esenler'de yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkı, Çatalca'da bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Hatıra Ormanı ile Bağcılar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı da şehitlerimizin hatırasını yaşatan eserlerin arasında yer alıyor. TÜRKIYE'NIN DÖRT YANINDA
İstanbul'un dışında başta Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Denizli, Erzurum, Hatay, Isparta, Kocaeli, Konya, Mersin, Niğde
, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat başta olmak üzere çok sayıda ilde şehitlerimizin isimlerini yaşatacak çok sayıda anıt inşa edildi. 15 Temmuz Gecesi'nin kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
için memleketi Niğde'de "Ömer Halisdemir Anıt Heykeli" de açıldı.