Menfur girişimi birlikte boşa çıkardık

Türkiye
Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır, demokrasiye yönelik her türlü müdahalenin ve anayasal kurumlara karşı girişilen eylemlerin her zaman karşısında yer aldıklarını belirtti. Bayındır, "15 Temmuz
2016 gecesi FETÖ
örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde, yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesiyle başlatılan milli direnişle ve milletimizin ferasetiyle akamete uğratıldı. Menfur darbe girişiminde, Türkiye'nin en büyük kazanımı olan demokrasiye, tüm kesimler tarafından sahip çıkılmış ve bu girişim boşa çıkartıldı" dedi. Bu hain girişimden en çok turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini belirten Bayındır, istihdama ve ekonomiye olan katkılarımızın hiçbir kesintiye uğramadan devam etmesi için çalıştıklarını söyledi. İZLERİ SİLMEYE ÇALIŞIYORUZ
İkinci yılını geride bıraktığımız 15 Temmuz menfur darbe girişiminin turizm sektöründe izleri silmeye çalıştıklarını aktaran Bayındır, şöyle konuştu: "İki yıldan bu yana izlerini silmeye çalıştığımız bu hain darbe girişimi turizmi büyük bir sıkıntı içine soktu. Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının yarattığı stres olarak öne çıktı. Özellikle İstanbul'un pazar fiyatlaması adeta bir koz olarak kullanılmaya başlandı. Hükümetimizin ve halkımızın iradesi-özverisiyle 'güvenlik' günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da yurtdışında yaratılan algı sektörü güç durumda bıraktı. Bugün turist girişi ve fiyatlarda artışlar yaşansa da gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara
ihtiyacımız var." 2023 HEDEFLERİNİ RAHATLIKLA AŞARIZ
Türkiye'nin çok önemli bir seçimi geride bıraktığını belirten Bayındır, "Türkiye 2017'de 76.7 milyar dolar dış ticaret açığı verirken turizm sektöründen ülkemizin elde ettiği döviz girdisi, 26.2 milyar dolar seviyesinde. Turizm giderlerini çıkarttığımızda turizm sektörünün ülkemize sağladığı net girdi 21.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor" dedi. 2018'de 40 milyon ziyaretçi 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı öngördüklerini anlatan Bayındır, 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm gelirini rahatlıkla aşacaklarını kaydetti.