Şehitlerin anısı millet bahçesinde yaşayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İstanbul'da havalimanı arazisinin, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun ve Ordu
'da da eski statların bulunduğu alanların, "Millet Bahçesi" yapılacağını açıklaması, vatandaşları "Bizim de Hyde parkımız" olacak diye heyecanlandırırken, Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi ise Kahramanmaraş
'ta yapıldı. 20 BİN AĞAÇ DİKİLDİ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
, Millet Bahçesinin, 85 milyon TL bedelle kamulaştırılan bin 550 konutun bulunduğu 300 bin metrekarelik alana inşa edildiğini anlatarak, "Bahçede şelale ve doğal taşlarla işlenmiş su görüntüleri, dağ kızağı, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, oturma birimleri, biyolojik gölet, kafeterya ve seyir terası bulunuyor. 20 bin ağaç ve kalıcı çiçek diktiğimiz bahçeye, vatandaşlarımızın rahat etmesi için 75 kamelya, 100 de bank yerleştirdik. Çocuklar için ise oyun gruplarından ahşap gemi oyun grubu, ahşap gemi oyun parkuru, engelli çocuk oyun grubu, oyun tüneli, dev salıncak, atlı salıncak, anne-çocuk salıncağı, engelli salıncak, halatlı tırmanma macera parkuru, halatlı tırmanma macera parkuru kurduk" dedi. ŞEHİTLERİNİN ANISINA
Millet bahçesinin 18 milyon liraya malolduğunu belirten Erkoç, " Bahçede 15 Temmuz
Anıtı ile 15 Temmuz şehitlerimizin fotoğrafları da var. Zaten Millet Bahçesini, 15 Temmuz'da şehadete eren kardeşlerimizin anısını yaşatmak, Sütçü İmam'ın torunları olarak, onların yaptığı kahramanlıkların unutulmaması için yaptık. Açılışı 12 Mayıs'ta Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılan Millet Bahçesine sadece Kahramanmaraşlılar değil, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Adana gibi çevre illerinden de özellikle hafta sonlarında binlerce aile doğal ortamda huzur bulmaya geliyor" dedi.