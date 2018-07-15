Honda'nın 15 Temmuz
kalkışmasını yakından yaşayan markalardan biri olduğumuzu söyleyebiliriz. O dönemki Honda Türkiye
Başkanı Hideto Yamasaki
bir iş yemeğinden evine dönerken tam da kalkışmanın olduğu anlarda o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü
'ne Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru aracıyla giriş yapmak üzereydi. Önceleri normal bir köprü trafiği olduğunu düşünürken şirketteki bazı diğer yöneticilerle ile irtibata geçtiğinde bir darbe girişimi olduğunu öğrendi. Deniz yoluyla evine vardıktan sonra ise TV'den gelişmeleri takip etti. O akşam vatandaşların kalkışmayı engelleme çabalarını Hideto Yamasaki Türk halkının hamlelerini "tarifi mümkün olmayan bir cesaret örneği" olarak tanımlamıştı. Honda Türkiye'nin şimdiki Genel Müdürü Takuya Tsumura, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorularımızı şöyle cevapladı: Türkiye'ye olan yatırım kararlarında bir değişiklik oldu mu?
15 Temmuz döneminde Honda için çok büyük önemi olan ve Türkiye'deki fabrikada da üretilen Civic Sedan'ın yeni model çalışmaları yapılmaktaydı. Honda'nın Türkiye'ye duymuş olduğu güven ve kalkışmanın hemen sonrasında dahi stabilitesini koruyan ekonomisi, Honda'nın yatırım planlarını hiçbir şekilde değiştirmeden yoluna devam etmesini sağlamıştır. Şu an Honda Türkiye fabrikasının iki vardiya çalışması ve ek 400 istihdam sağlaması Honda'nın Türkiye ekonomisine ve güçlü devlet yapısına inancının bir göstergesidir. 15 Temmuz, Türkiye ekonomisine olan inancınız da bir değişikliğe sebep oldu mu?
Hedeflerin tutturulmuş olması Honda merkez tarafından takdir ve biraz da şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu doğrultuda da tüm planlarımızı aynı şekilde uygulayarak satışlarımıza devam etmekteyiz. Türkiye'nin daha da güçleneceğini ve istikrarını koruyacağını düşünüyoruz. ALJ: TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM
Otomotiv, tüketici finansmanı, gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren ALJ
Grubu, 1989'dan bu yana Türkiye'de bulunuyor. Toyota distribütörlüğünün alınmasının ardından Türkiye'de büyüyen ALJ, 2012 yılında ise holdingleşerek faaliyetlerini artırdı. ALJ Holding, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: FETÖ'nün darbe girişimi ekonomiyi nasıl etkiledi?
Hain girişimin, dirençli Türkiye ekonomisinde kırılmaya yol açmadığını gözlemledik. Türkiye ekonomisi artık eskiden olduğu gibi ani refleksler göstermiyor. ALJ Holding olarak Türkiye ekonomisine olan inancımızı muhafaza ederken, tüm grup şirketlerimizle yatırım yapma kararlılığını da sürdürmekteyiz. Bu kararlılık ile 2012 yılında holdingleşmeye giderek Türkiye'deki faaliyetlerini devam ettiren ALJ Holding'in, Türkiye ekonomisine ve demokrasisine olan güveni tamdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin arkasında neler yatıyor?
Türkiye'nin, gerek bölgesinde gerekse de küresel boyutta dünyanın en önemli oyuncuları arasında yerini almak için tüm imkânlarını seferber ettiğini görüyoruz. Coğrafi konumu, kaliteli insan gücü, zengin kaynakları ve en önemlisi dinamik ekonomisiyle Türkiye model bir ülke olarak dünya sahnesindeki yerini güçlendirmektedir. 24 Haziran seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde ne bekleniyor?
Global ekonominin; 2018 yılının ilk 5 aylık performansına baktığımızda, dünyanın büyük bir çoğunluğunu doğrudan etkileyen küresel krizden çıkış işaretlerini veriyor. Gelişmekte olan ülkeler de artan ticaret hacminden paylarını alıyorlar ve bu onların ekonomilerine pozitif yönde katkı yapıyor. Türkiye ekonomisine baktığımızda 2018'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 7.4'lük bir büyüme söz konusu. Seçimlerden sonra başlayan süreçte yeni devlet yapılanmasının özellikle ekonomiye etkisini pozitif olacağını öngörüyoruz. Dış ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı pozisyonunu koruyan bir yapı içindeki ekonomimiz, atılacak adımlarla dünyanın sayılı ekonomileri arasındaki yerini alacaktır. İHRACATI YÜZDE 146 ARTIŞLA REKOR KIRDI
2017 yılında yüzde 146 artışla 4.44 milyar dolarlık rekor bir ihracat değerine ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi
, ülke ekonomisine katkısını katlayarak sürdürüyor. 2017 yılı boyunca tam kapasiteyle çalışıp 281 bin adet otomobili üretim bantlarından indiren fabrika, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 74'ü Avrupa, yüzde 20'si Kuzey Amerika
ve yüzde 6'sı Orta Doğu
, Kuzey Afrika
ile diğer ülkeler olmak üzere 244 bin aracı yaklaşık 100 ülkeye ihraç etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ayrıca, 281 bin adetlik kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumunda bulunuyor. C-HR modeliyle birlikte Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma unvanına sahip fabrika, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Toyota Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiye etkileri üzerine şu yanıtı verdi: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 2.3 milyar dolar yatırım ve 29 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımızla Türkiye ekonomisine ve topluma katma değer sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz."