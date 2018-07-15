Türkiye
'nin son 16 senede siyasi ve ekonomik anlamda büyük bir gelişme kaydettiğini belirten Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı ve Ziraat Katılım
Genel Müdürü Metin Özdemir
, 2013 Mayıs ayında ülke ekonomisi şaha kalktığını söyledi. "Türkiye'nin enerjisinin kaynağı istikrardır" diyerek son 16 yıldaki kazanımların buna bağlı olduğunu belirtti. Özdemir, "Türkiye, siyasi otoritenin, ekonomi, hukuk, demokrasi insan hakları ve birçok alanda yaptığı reformlarla birlikte yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi başardı" dedi. Ödemir, Türkiye ekonomisinin hedef alınmasındaki temel sebebinin istikrarı bozmaya yönelik olduğunun altını çizdi. KRİZE KARŞI ÖNLEM ALINDI
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm çalışanlarıyla birlikte krize karşı önlem aldıklarını vurgulayan Özdemir, "Bu süreçte bankacılık sektörü, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm aktörleri ile koordineli çalışarak ve likidite garantisi verilerek başarılı bir kriz yönetimi sergiledi. Ziraat Katılım olarak, o gece genel müdürlüğümüzde sistemlerimize yönelik olası siber saldırılara karşı önlem aldık. Aynı gece genel müdürlük binamız ve şubelerimize bayraklarımızı asarak devletimizin ve demokrasimizin yanında milli bir duruş sergiledik" diye konuştu. Özdemir, kur dalgalanmaları ve olağanüstü para hareketlerini izleyerek müşterileri asılsız haberlere karşı bilgilendirdiklerini söyledi. TÜRKİYE TEK YUMRUK OLDU
Ağustos ayından itibaren ekonominin desteklenmesine yönelik birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini vurgulayan Özdemir, hükümet tarafından, teşvik ve destek paketleri ve Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye sokularak, piyasaları ve reel sektörü rahatlatacak peşi sıra önlemler alındığını ifade etti. Özdemir, "Hükümet, reel sektör temsilcileri, finans dünyası ve halkımız çok kısa sürede tek yumruk olmuş ve darbe girişiminin olumsuz etkileri bertaraf edildi" ifadelerini kullandı. DARBENİN ETKİSİ ÇOK KISA SÜREDE ATLATILDI
Türkiye'nin dünyanın en büyük 18'inci ekonomisine sahip olduğunun altını çizen Özdemir, "Stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç olan Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlattı" dedi. Hükümetin, bankaların, sermaye piyasalarının ve ekonominin tüm aktörlerinin koordineli bir biçimde çalışmasıyla, başarılı bir kriz yönetimi sergilendiğine de değinen Özdemir, "Türkiye, 2016'da yüzde 2.9 büyürken, 2017'de yüzde 7.4'lük rekor büyüme gerçekleştirdi. Bu durum ülkemiz ekonomisinin krizlere karşı ne derece sağlam olduğunu teyit etti" diye konuştu. YENİ SİSTEMLE İCRAATLAR HIZLANACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar verme ve uygulama süreçlerine dinamizm getirmesi beklendiğini ifade eden Özdemir şöyle konuştu: "Yeni bakanlarımızın Meclis ile ilgili görevlerinin olmaması icraatları daha da hızlandıracak. Seçimlerin birinci turda sonuçlanması ülkemize zaman kazandırdı. Oluşan meclis, Cumhurbaşkanlığı makamı ile uyumlu bir kompozisyon taşıyor. Bu da her türlü icraatta hız ve etkinlik sağlayacak. Ekonomimiz de bu yeni ivmeden fazlası ile yararlanacak. Ekonomimizde ciddi bir canlılık yaşanacağı kanaatindeyim."