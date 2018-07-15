Ülke dimdik ayakta durdu

Kiğılı
Genel Müdürü Hilal Suerdem, hain darbe girişimi ve sonrasında ülkeye yöneltilen saldırılara karşı başta halkın sonra devletin ardından da ülkeye değer katan sanayici ve işadamlarının dimdik durduğunu ve bütün olumsuzlukları atlatmayı başardığını söyledi. "Ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diyen Suerdem, şunları söyledi: "Ülke olarak sürekli deneme yanılma süreçleri yaşadık. Bu deneme yanılmaları acısıyla tatlısıyla geçirdik. Halk olarak ayakta kaldık, devlet olarak ayakta kaldık. Ama hiçbir zaman halka inancımızı yitirmedik, hedeflerimizden sapmadık." TAKSIT SAYISINI ARTIRDIK
Yurtdışındaki markalaşma hedeflerine de hız kesmeden yürüdüklerini vurgulayan Suerdem, faizlerin rekor kırdığı bir dönemde halkın alım gücüne yardımcı olmak için 6-8 arası olan taksit sdayısını 12'ye çıkardıklarını bu şekilde halkın bu süreçte biraz olsun nefes almasını sağladıklarını söyledi. Yeni sistemle birlikte ekonomide daha güçlü bir döneme girileceğinin altını çizen Suerdem, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
sistemi iyi bilen kendi deyimiyle 'tecrübesini konuşturacak' bir lider. Bundan sonra halkın refahını daha da yükseltecek bir anlayışla ülkenin daha da hızlı büyüyeceğine inancımız tam" dedi. Ülkenin bekası için hayatını veren 15 Temmuz şehitleri için de minnettarlığını dile getirdi.