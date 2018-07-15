TÜRKIYE Perakendeciler Federasyonu (TFP) Başkanı Mustafa Altunbilek
, Türkiye'nin hem 2017 hem de 2018'in ilk çeyreğinde çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve büyük sıkıntılar atlattığını söyledi. Hükümetin ve halkın iradesiyle ülkenin 15 Temmuz
'da yaşanan hain darbe girşiminden kurtulduğunu ifade eden Altunbilek, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın kararlı duruşu ve halkın iradesi olmasaydı ülke bir gecede elden gidecekti" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy olarak yeni sisteme geçişin anahtarını aldığını ve belirlenen yeni kabineyle daha başarılı bir dönemin başlayacağına inançlarının tam olduğunu dile getiren Altunbilek, "İnşallah yapılacak reformlarla ülke şahlanacak" diye konuştu. SEKTÖR ÇIFT HANELI BÜYÜYECEK
Yerel perakendeciler olarak yaşanan sıkıntılara rağmen hedeflerinden sapmadıklarının altını çizen Altunbilek, krizi avantaja çevirdiklerini ve bu yılı da çift haneli büyümeyle kapatmayı planladıklarını söyledi. Altunbilek, "Ne olursa olsun hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni sistemle birlikte bürokrasi de azalacağı için işlerin daha hızlı yürüyeceğini öngörüyoruz. Yeni sistem bu işi başaracak" dedi.