“Şehitlik eşime çok yakıştı’’

Hain darbe girişimi başladığında Mehmet Şefik Şefkatlioğlu (49) ve eşi Vahide Şefkatlioğlu (39) evlerini boyuyordu. Kalkışmayı duyar duymaz televizyonu açtılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokağa çıkın" çağrısını görünce derhal yola çıktılar. Esenler'de hainlerin kullandığı ve milletin üzerine sürdüğü tank Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu şehit ederken, Vahide Şefkatlioğlu'nun bir bacağını kaybetmesine neden oldu.Eşinin yerinin yıllar geçse de asla dolmayacağını belirten Şefkatlioğlu, "Her evlilik yıl dönümü, doğum günleri hüzün dolu geçiyor. Eşimi çok özlüyorum. En duygusalı da oğlumun doğum günü oluyor. Eşim 16 Temmuz'da, oğlumun doğum gününde hayatını kaybetti. O gün en acı gün oluyor bizim için. Onsuz her geçen günüm sanki daha da zorlaşıyor. Bana 'Sultanım' diye hitap ederdi. Şu anda çocuklarım yanımda da olsa onun yeri dolmuyor. Eşim varken sofram kurulurdu. Çocuklarım olmazsa artık sofra dahi kurulmuyor. 15 Temmuz gecesinin bize verdiği en büyük acı eşimin acısı tabi ki ama bir yandan da bizim için en büyük onur, gurur ve şeref. Şehitlik çok güzel, çok büyük bir makam. Şehitlik mertebesi ona çok yakıştı. Şehit olduğu için onun adına seviniyorum. Keşke Rabbim bana da nasip etseydi. Bana gazilik nasip oldu" dedi."Rabbim o günleri bu ülkeye bir daha yaşatmasın" diyen Şefkatlioğlu, geçen 4 yılın acısını şu sözlerle ifade etti: "Ülkemin daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirelim. O ruhu yaşatalım. Vatanımıza, dinimize, bayrağımıza o geceki ruhla her zaman sahip çıkalım. Çareyi dışarıda aramayalım. Bize onlardan ancak kötülük gelir. Benim eşim bu yolda şehit oldu. Onun şehitliği benim mutluluğum oldu. En büyük sabrım da bu hainlerin hem Türk mahkemelerinde hem de Rabbimin huzurunda en adil şekilde cezalandırılmaları. O gece için zerre pişman olmadım. Biz o gece dünyaya gücümüzü, imanımızı gösterdik."