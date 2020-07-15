Vatanseverler kazandı hainler kaybetti

Sonradan 'Kahraman' ünvanını alan Ankara Kazan'da saman balyaları ve kamyon lastiklerini Akıncı Üssü'ne en yakın yerde ateşe vererek FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16'ların görüş alanını engelleyen muhtar Hicabi Bitik SABAH'a konuştu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan Ankara'nın Kazan ilçesindeki Akıncı Hava Üssü'nde 9 şehit verildi. O gece darbecilere direnen ilçe halkı büyük bir kahramanlık gösterdiği için daha sonra ilçeye Kahraman Kazan unvanı verildi. O kahramanlardan biri de 450 nüfuslu Bitik köyünün muhtarı Hicabi Bitik'ti. Evli ve 3 çocuk babası 52 yaşındaki Hicabi Bitik, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, yeğenleri ve çocuklarıyla birlikte 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek darbecilere direnmek için sokağa çıktı.Akıncı Üssü'nün önüne geldiklerinde, askerlerin toplanan kalabalığa ateş ettiğine şahit oldu. Aklına, kışın hayvanlarına yedirmek için hazırladığı samanlar geldi. Hedefi, samanları yakıp, pisti duman altında bırakarak, uçakların iniş ve kalkışını engellemekti. Ölümü göze alarak, 4 römork saman balyasını ve kamyon lastiklerini üssün yakınına getiren Hicabi Bitik, rüzgâra göre ayarlayıp saman balyalarını ve lastikleri ateşe verdi. Yoğun duman üssü kapladı.Kahraman Kazan'a bağlı Bitik köyünün kahraman muhtarı Hicabi Bitik o gece yaşananları SABAH'a anlattı: "Hainlerin bomba yağdırdıkları uçaklar alçaktan uçuyordu. Üssün önündeki darbeci askerler halkın üzerine yağmur gibi mermi sıkıyordu. O anda düşündüğüm tek şey vatan-bayrak-ezan ve hürriyetti. Vatan için bir şey yapmalıydım. Söz konusu olan vatandı, istikbali, hürriyetimizdi. Saman balyalarını ateşe verip, uçakların kalkıp inmesine engel olmaya çalıştım. 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu millet o gece yaşanan kahramanlığı da ihaneti de unutmayacak. Erdoğan'ın çağrısıyla o gece hep birlikte destansı bir mücadele verdik. Hainlere, tankların, tüfeklerin değil milletin iradesinin her şeyden önce geldiğini gösterdik." "Milletimiz, içeride ve dışardaki hainlere geçit vermedi" diyen Hicabi Bitik sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatanseverler kazandı, hainler kaybetti. Bu millet ne 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainleri, ne de liderimiz Erdoğan'ı ne de şehitlerimizi unutmaz"