“15 Temmuz’daki ruhu hep diri tutacağız”

15 Temmuz
hain darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla kurulan 15 Temmuz Derneği
, 5 yıldır 251 şehit yakını ve binlerce gaziyi biran olsun yalnız bırakmadı. 15 Temmuz Derneği başkanı İsmail Hakkı Turunç; "Derneğimizde 15 Temmuz ruhu her zaman yaşatılıyor. O bilinç o ruh ve o gece yaşananlar hiçbir zaman unutulmayacak. Çok profesyonel bir kadromuz var. Psikologlardan Pedagoglara birçok alanda yetkin inşalar derneğimizde gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için çalışıyor. 5 yıl geçti hala ameliyatları süren, tedavileri devam eden gazilerimiz var. Şimdi şehit babalarının ağzında 1 evladım gitti 10 tane daha olsa gönderirim cümlesi var. O gece insanlar vatanı ve milleti için sokaklara döküldü, o ruhu yaşatmak en büyük hedefimiz" ifadesini kullandı. 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Ağustos 2016'da kuruldu. Merkezi İstanbul
'da olan dernek 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak için faaliyetlerini kurulduğu günden itibaren sürdürüyor. Uzman psikologlardan ve saha sorumlularından oluşan profesyoneller, Türkiye'nin 60'a yakın şehrinde ikamet eden 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyor. "Kardeşlik hukuku geliştirdikleri şehit aileleri ve gazilerle ilişkileri sürdürmeye, onlara psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. Profesyonel bir kadromuz var, her alanda yetkin insanlar derneğimizin üyesi. Aileleri sürekli ziyaret ediyoruz. Sağlık durumlarıyla eğitimle ilgili sorunlarında gerekli koordinasyonu sağlayıp ilgileniyoruz. Devletimizin dokunmadığı şehit yakını gazi kalmadı. Biz her biri ile yakından ilgileniyoruz" dedi. Birçok konuda gerek sosyal haklarını gerek sağlık durumlarını düzeltebilmek için yönlendirmeler yaptık diyen Turunç" Sağlık problemleri olduğunda her birisiyle ilgilendik, temas ettik dokunduk. Hala ameliyat olanlar var onlarca ameliyat geçiren gazilerimiz var. Devletimizin dokunmadığı hiçbir gazi bir şehidimiz kalmadı. Onların hayatı yeniden kazanması ve moral bulmaları açsından kamplar geziler düzenliyoruz" diye konuştu.
GAZİLERİMİZ, 'ŞİMDİ OLSA ŞEHİT OLMAK İÇİN KOŞARIM' DİYOR
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç "Bir programda şehit babası benim oğlum 27 yaşında şehit oldu 10 oğlum daha olsa bu vatan için feda olsun diyor. Başka bir gazimiz ben gazi oldum, şimdi şehit olacağımı bilsem koşa koşa giderim diyor Bu ruh o gece olan bir ruhtu. Tankın topun karşısına bayrağı için çıktılar" dedi.