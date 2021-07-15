15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlardan biri de Vanlı inşaat işçisi Burhan Öner
'di. Burhan Öner (38), FETÖ'nün darbe girişimi sırasında oğlu ile birlikte İstanbul Pendik
'teki evindeydi. Eşi Kamile Öner
ise Ayvalık
'taydı. Gece 02.00'de eşi Kamile Öner, Burhan Öner'i aradı. Telefonu oğlu açtı ve babasının abdest alıp namaz kıldığını, Kur'an okuduktan sonra, "Bu gece yatılacak gece değil biz namus için şeref için yaşamıyor muyuz? Ben nasıl yatarım" diyerek köprüye gittiğini söyledi. İki çocuk babası Burhan Öner, adı daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü
'nde tanklardan açılan ateş sonucu şehit oldu. Burhan Öner'in Van'da yaşayan kardeşi Murat Öner, ağabeyinin 5. ölüm yıl dönümünde duygularını SABAH'a anlattı. Öner, "Abim 2 çocuğunu ardında bırakıp gitti. Şimdi çocukları büyüdü ve iş sahibi oldular. Babalarını kaybettiler her şeye rağmen yine de dirayetli oldular. Babalarının kendileri ve vatanı için verdiği mücadeleyi asla unutmadılar. Kızı avukat oldu. Oğlu ise tıp fakültesinde memur şu an. Abim darbe gecesi evde kalmadı ve vatanımız için köprüye koştu. 'Bu gece uyuma vakti değil' dedi ve evden çıkıp gitti bir daha dönmedi. Vatanı için şehit oldu. Bu bizim için gurur verici ama yine de yüreğimiz onun acısıyla dolu" dedi.