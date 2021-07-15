Sincan’da Belören Millet Bahçesi’nin ilk fidanı dikildi

Sincan Belediyesi
TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırmak için kolları sıvadı. Yemyeşil bir Sincan
için çalışan Sincan Belediyesi, yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincan'da ekleniyor. Belören Millet Bahçesi'nin temeli törenle atıldı.
YEŞİL ALAN VE MODERN TESİS
Yemyeşil bir Sincan için çalışan Sincan Belediyesi, yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincan'da ekleniyor. Belören Millet Bahçesi'nin temeli törenle atıldı. Belören Millet Bahçesi" bir defa gidenin tekrar gitmek isteyeceği; yeşilin, sanat ve sporla buluştuğu bir alan olacak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Belören Millet Bahçesi Sincan'ın en büyük nefes alanı olacak. 208 bin m2'lik alana sahip olacak millet bahçesinin içinde yok yok. 7'den 70'e herkese hitap edecek olan millet bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 m2'lik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek. Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Sincan'ın simgelerinden olan laleler ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatacak.
"ANKARA'NIN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK"
Proje hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
, "Burası 3 ilçenin kesişim noktası; Etimesgut
, Yenimahalle
ve Sincan. 3 ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor, burası 2 milyon insan başta olmak üzere tüm Ankara
'nın önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Spor alanları, voleybol, basketbol sahaları, mini golf alanları, yürüyüş yolları, eğlence alanları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanelerinin de içinde yer aldığı adeta cennetten bir bahçe olacak. Sadece Sincan'a değil Ankara'ya çok büyük değer katacağına inandığımız bir proje. 1 yıl sonra inşallah bitmiş olacak. Sincan'a böyle değerli bir hazineyi kazandırmak bizleri gururlandırıyor" açıklamasında bulundu.
SİNCAN BELEDİYESİ TARİHİ VE SPORU BİR ARAYA GETİRDİ
Gençlere yönelik her projeye destek veren Sincan Belediyesi okçuluk alanı yapım çalışmalarını tamamladı. Ata sporlarımızdan okçuluğa gönül verenler, bu alanda kendini geliştirip keyifli vakit geçirebilecek. 5 mahalleye 5 adet gençlik merkezi kazandıran Sincan Belediyesi spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımı tamamlanan Selçuklu Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önüne okçuluk alanı yapıldı, bölge gençlerin sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için özenle dizayn edildi. Saha, okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hizmet verecek.
OKÇULUK HAYAT BULACAK
25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundaki alana hedef tahtalar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Bank ve kamelyalar yerleştirildi. 5 parkurdan oluşan alan Sincanlılara hizmet için gün sayıyor. Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan saha, 1000 metrekarelik alanıyla şimdiden meraklılarının ilgi odağı olmayı başardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'a okçuluk alanı kazandırdıklarını ifade etti. Okçuluk sporunu gençlere tanıtmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek istediklerini ifade eden Başkan Ercan, "Ata sporlarımızdan olan okçuluğu sevdirmek en büyük amacımız. Bu branşta yeni sporcular yetişmesini istiyoruz. Gençlerimiz okçuluk alanında hedefi tam 12'den vuracak. Emeği geçenlere teşekkür ederim, Sincanımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
1000 ÇOCUĞA BAYRAMLIK VE OYUNCAK HEDİYE
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Sincan Belediyesi, çocuklara bayram hediyesi veriyor, onların sevincine ortak oluyor. Sosyal incelemesi yapılmış 4-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi 1000 çocuk, Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla bayramlıklarına kavuşuyor. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı yanında bayramı daha mutlu geçirsinler diye oyuncak da hediye ediliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günler. Bu özel günde çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 1000 evladımıza bayramlık ve oyuncak hediye ediyoruz. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.