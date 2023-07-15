15 Temmuz’da Çengelköy’den Çanakkale savunması

FETÖ'cü darbe girişiminin İstanbul'daki en kritik noktalarından biri olan Çengelköy'deki destansı direniş, aradan geçen 7 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde SABAH'a konuşan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu, "Çengelköy aşılsaydı köprüde kıyamet kopardı." dedi. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişimine karşı ilk direnç noktası Çengelköy'de oluşturuldu. Halkı aşamayan darbeciler; Mustafa Cambaz, Halil Kantarcı, Osman Yılmaz, Halil Kantarcı'nın da aralarında olduğu 8 kişiyi şehit etti. 84 vatandaşı ise yaraladı.Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumurcu, "Televizyonda da askerilerin köprüyü kapattıklarını köprüde tanların olduğunu görünce insanları Çengelköy merkezde cadde üzerinde toplanmaya çağırdım. İnsanlar gelmeye başladığında, Kuleli Askeri Lisesi tarafından bir yüzbaşı geldi. Sokakları boşaltın diye bağırmaya başladı. Ben ne yaptığını sorduğumda elindeki silahı göğsüme dayadı. Bu sırada insanlar arkamda toplandığı için bana bir şey yapamadı. Polis araçlarıyla caddeye barikat kurup yolu kapattık" dedi.Direnişi kıramayınca üzerlerine ateş edildiğini söyleyen Cumurcu, "Geceye doğru halkın sokakta olması ve yolun kapatılması sebebiyle silah sıkmaya başladılar. Ben karakola girip ışığı kapattırdıktan sonra dışarı çıkarken kasığımdan vuruldum. Biz burada yolu kapatınca buradan mühimmatı köprüye geçiremediler. 15 Temmuz gecesi köprüde 34 kişi şehit oldu. Eğer burayı geçebilselerdi köprüde 350 şehit de olurdu 3 bin şehit de olurdu. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Bunu hesaba katamadılar. Bir de bu asil milletin duruşunu hesaba katamadılar." ifadelerini kullandı.