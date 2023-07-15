Bir avuç darbeciye geçit vermedik

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümünde de yaşananlar hafızalarda ve kalplerdeki sıcaklığını hala koruyor.15 Temmuz'da bağımsızlığa sahip çıkan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Sivas Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci; "Kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yâd eder ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarım. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olup, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmedi. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koydu" dedi.Deveci, şöyle devam etti: "Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."