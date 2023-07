Devletimiz sayesinde biz ayaktayız

Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Eşinin o gece eve erken geldiğini söyleyerek "Çocuklarıyla birlikte yemek yedi, televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar oldu ve apar topar dışarı çıktı. "Mete nereye gidiyorsun" dediğimi bile duymadı. Arkasından üç kez "Dikkat et Mete!" diye seslendim. Daha sonra beni aradı ve "Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız bu oldu" dedi. Ben o sırada namazımı kıldım, dua ettim uzun bir zaman görüşemedik ve meraklanmaya başladım. Gece saatlerinde teyzesinin kızı aradı "Mete abim nerede?" diye sordu, ben de dışarıda olduğunu söyledim.Çocuklarımı yatırmıştım. Telefonum çaldı. Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez ama Mete'nin telefonunu açınca başka birinin sesini duydum. Önce bir afalladım. Bir şeyler olduğunu anladım. "Mete" dedim, 'Öldü, öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü.' O anda yıkıldım, yığıldım kaldım" diye konuştu."Tanklar Akasya tarafından geliyor, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum. Onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, siz kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşim Türk Telekom'un önünde vurulmuş. Eşimi vuran darbeciler, eşim yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler" diye konuştu.Eşini kaybettikten sonra çok çorlu günler geçirdiğini dile getiren Rahşan Sertbaş, "Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı. Zaten ayakta kalmak zorundaydım, çocuklarım vardı. Mete'nin haberini duyduğumdan beri benim gözlerim hiçbir şeyi görmüyor. O gittikten sonra gözlerimi kaybettim diyebilirim. Bir dönem psikolojik destek aldım. Çocuklarım da çok kötü etkilendi. Psikolojisi bozuldu. Zorlu bir süreç yaşadık. Kendimi çocuklarıma adadım. Onların yanında olmam gerekiyordu. Mete her zaman yanımızda, onun yanımızda olduğunu hep hissediyoruz. En zor zamanlarımızda Mete'yi hissedebiliyoruz. Şehitler gerçekten ölmüyor" dedi.Sertbaş, "Eşim çok başarılı bir muhtardı, mahalleli kendisini çok severdi, iki dönemde de tek başına aday olmuştu. Mahalleli de muhtar olarak onu görmek istiyordu. Ona olan sevgilerini şimdi ailesi olarak bize gösteriyorlar" diye konuştu.