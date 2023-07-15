Halisdemir için pedal çevirdiler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 7'ncisi gerçekl eştirildi. İstanbul'dan yola çıkan bisikletli sporcular Niğde'ye ulaşarak geçtikleri illerden aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bıraktı.Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletli sporcular İstanbul Arnavutköy'den şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin olduğu Niğde Bor'a vardı. Sporcular İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray üzerinden Niğde'ye gitti. Sporcular, tur boyunca her ilde bulunan şehitliklerden yanlarına toprak aldı ve bu toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakarak anlamlı bir vefa göstergesi sundular. Tur, şehitliklerden alınan toprakların Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakılmasıyla sona erdi.