Oğluma babasının öldüğünü söyleyemedim

15 Temmuz garbe girişimi gecesi Türk Telekom binasının önündeki darbeci hainlere direnirken şehadet şerbetini yudumlayan Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu, o gece ve sonrasında yaşadıklarını SABAH'a anlattı.Darbe girişiminden önce İzmir'de yazlıkta olduklarını kaydeden Naiboğlu, "Darbe girişiminden bir iki gün önce İzmir'deydik. Eşim, birdenbire benim İstanbul'a gitmem lazım dedi. 'Cuma'yı İstanbul'da kılarım' dedi. Cuma günü akşam 6-7 gibi konuştuk. Ne yapıyorsun dedi. Normal sohbetimizi edip kapattık. Sonra televizyonlardan hareketliliği öğrendik. Eşimi aradım. 'Merak etme güçleri yetmez, bir şey yapamazlar' dedi. Beni endişelendirmemeye çalışıyordu. En son mesajda 'ben çıkıyorum' dedi. Kaygıyla dolu bir geceydi. Sonrasında yaşanacaklar hangimizin aklına gelirdi. Evimiz Türk Telekom'a çok yakındı. Tanklar yolları kapatmış." dedi.Sürecin detaylarını dava dosyalarından ve kamera görüntülerinden takip ettiklerini belirten Naiboğlu, "Biz davalardan takip ettik olayı. Türk Telekom önünde dört FETÖ'cü var. Kameralardan izliyoruz. Onlar durduruyor, geri git şeklinde işaret ediyorlar. Eşim gitmiyor. Tam orada o hain karşısına geliyor. Ve saniyesinde vuruyor eşimi. G-3 silahıyla tam karnından vuruyor. Ben bu görüntüleri defalarca izledim. Görüntüleri ambulans gelene kadar izledim. Ambulans defalarca engellenmiş. Ambulans 20 dakika sonra geldi. Bu nasıl bir hainliktir?" şeklinde konuştu.Babalarının yokluğunu evlatlarına anlatmakta zorluk yaşadığını söyleyen Naiboğlu, "8.5 yaşındaki kızıma anlatmak daha kolay oldu. Ama 4 yaşındaki çocuğa, 'Baban İstanbul'a gitti iki gün sonra gelecek' dediğiniz çocuğunuza, bir daha babasını göremeyecek olmasını anlatmak çok zor. Ona ölümü anlatamadım. Ben yapamadım. Benim oğlum iki üç ay babasını sormadı. Geleceğini bekliyordu. Murat, 15 Temmuz'a yakın süreçte sürekli olarak şehit olmaktan bahsediyordu. Herhangi bir konuşmada bile bir anda şehitlik makamının yüceliğinden bahsediyordu. Arkadaşları da 'Askere de gittin nerede şehit olacaksın?' diyorlardı." ifadelerini kullandı.