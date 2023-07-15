Şehit babası Yaşar Gündüz: Recep’im yılladır gurbette ter dökerdi

İstanbul'daki bir inşaatta çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi hain kalkışmanın ilk başladığı yerlerden biri olan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehidin babası Yaşar Gündüz, hainlere gözdağı verircesine "Recep'im gitti, Ahmed'im, Mehmed'im var; Biz var olduktan sonra hainlere fırsat verilmeyecek" sözleriyle meydan okuyor. Memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurukol Köy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan Recep Gündüz'ün adı Sivas'ta Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucu şehit olan Recep Gündüz'ün babası Yaşar Gündüz yaşadığı evlat acısını anlattı: FETÖ her şeyin hesabını yapmış ancak Erzincanlı garibanın oğlunun hesabını yapamadı, Recep'in hesabını yapamadı. Tokat'taki Ahmet ağabeyin oğlunun hesabını yapamadı. Benim Receb'im kimdi bilir misin? Baba 60 yaşında ayağı sakat, O İstanbul'a, babasına anasına ekmek parası için gitmişti. Vatan için şehit oldu. Bizler gururlu aileyiz. Ne mutlu benim oğluma şehit oldu. İlk önce evladımın, yaralı olduğu söylendi. Dayımın oğlu geldi, 'Başınız sağ olsun, Recep'i kaybettik' dedi. İstanbul başımıza yıkıldı. Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin""Adli Tıp'a gittik. Recep Gündüz'ün babası olduğumu söyledim. 'Erzincan'dan geldim, oğlumu görmek istiyorum' dedim. Görevli, 'Amca burası çok cenaze dolu. Bunları tek tek gösteremeyiz dedi. Ben de, 'Kurban olayım, sadece bir cenaze göstereceğim onun suratını açarsın. Recep ise kabul edeceğim, değilse çıkacağım' dedim. Yavrular hep yatıyor. Bir tane sedye gösterdim. Fermuarı açtık. Bir gözü açık, bir gözü yumuk... Bir baktım ki evladım. Orada yapıştım ona. Recep'im orada yatıyor.""Yalnız kaldığımda hep ağlıyorum. Ama dışarda ağlamıyorum. İçerdeki ağlamamın sebebi evlat acısıdır, unutamıyorum. Dışarda gülmem ise düşmana karşı. Ağlayarak görmesinler. Evlat acısı çok büyük bir acı. Onlar ağlayarak görmesin ki yerin dibine girsinler. Onlar kendilerini yiyip bitirecekler."