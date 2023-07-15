Şehit eşi Yılmaz: Bize şehadetinin şerefi kaldı

Cuntacı alçakların açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz, "Eşim canını vatanına katarak şehadet şerbetini içti. Bize de şehadetin şerefi ile güzel bir sabır düştü." dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'de şehit düşen İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz SABAH'a konuştu. Şehit eşi Yılmaz şunları söyledi: "Şehit olduğunda henüz 25 yaşındaydı. İbrahim ve nice genç bize o gece Müslüman Türk gencinden ümit kesilmeyeceğini gösterdiler. Eşim canını vatanına katarak şehadet şerbetini içti. Bize de şehadetin şerefi ile güzel bir sabır düştü. Çok mütevazıydı. Boş konuşmazdı. Haliyle ve duruşu ile öğütlerin en güzelini verirdi. Çok iyi bir baba çok iyi bir eşti. Rabbime şükürler olsun ki o yaşadığı gibi can verdi. Onun duyurmaktan çekindiği tüm güzelliklerini Allah onun şehadeti ile birlikte tüm Türkiye'ye duyurdu."