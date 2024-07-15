7 şehit veren gazi mekan tekrar ayağa kalktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında polislerin alçaklara karşı kahramanca mücadele ettiği sırada uçaklardan atılan bombalar sonucunda 7 polisini şehit verdi. Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören Ankara Emniyetinin 51 yıllık 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllarda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da yer alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kadrosunda kritik ve operasyonel şubelerde yuvalandığı tespit ettiği 1362 FETÖ üyesi haklarında adli ve idari işlemlerin ardından ihraç etti.