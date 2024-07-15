Onlar tek yumurta ikizleri olarak dünyaya geldiler, birlikte aynı işe, aynı okula gittiler ve 15 Temmuz 2016 gecesi gecesi hain saldırıda birlikte şehadet şerbeti içtiler. Şehit Ahmet -Mehmet Oruç kardeşler Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 6 ay arayla evlenen ikizlerden Ahmet Oruç'un kız bebeği, şehadetinden iki ay sonra dünyaya geldi. Şehidin kızına "Hifa" adı verildi. Şehit ikizlerden Mehmet Oruç'un eşi Kübra da eşinin izinden gitti. 2018'de eğitimini Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksekokulu'nda tamamlayan Kübra Oruç eşinin bıraktığı yolda devam edip polis oldu.Oturdukları apartmana iki oğlunun adını verdiklerini anlatan emekli baba Hacı Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. Kolay bir şey değil. Vatana 2 tane evlat verdim. Sağ olsun devletimizi bize sahip çıktı. Çocuklarımın adları spor salonlarına, okullara ve köprülere verildi. Oğullarımın adları ölümsüzleşti. Ama o vatan hainleri cezaevlerinde çürüyecekler. Benim çocuklarım onlar gibi hain olmadı, şehitlik mertebesine kavuştu." dedi. Çocuklarının hayatı boyunca sadece polis okulunu kazandığı zaman ayrı kaldığını ifade eden şehit annesi Sanem Oruç ise "Yüzlerinden gülücükleri eksik olmazdı. Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. O hain saldırı gecesi beni arayıp helallik istediler. Şehit olacakları içine doğmuştu. Her yere beraber giderlerdi. Birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Kim görse onlara gıpta ile bakardı. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular."