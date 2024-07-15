Eli kanlı FETÖ’nün cinayetleri

Devlet içine illegal yöntemlerle sızan FETÖ'nün, milli bütünlüğümüzü hedef alan birçok eyleme de imza attığı yıllar içerisinde deşifre oldu. 15 Temmuz gecesi, darbe yapmaya kalkışan cuntacıların, öncesinde ise toplumsal bir kargaşa çıkarmanın yapı taşlarını ördüğü saptandı.Gazeteci yazar Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i eleştiren kitap yazdığı gerekçesiyle öldürüldüğüne dair son dönemde yeni ve güçlü iddialar ortaya kondu. FETÖ'nün, Türkiye sorumlusu olduğu söylenen firari terörist Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu söz konusu kitabı yazmaması için aradığı ve tehdit ettiği de basına yansıdı. Hablemitoğlu'nun ölümünden sonra yayımlanan kitabında, FETÖ yapılanmasıyla ilgili şu ifadeler yer almıştır: "Necip Hablemitoğlu, ölümünden sonra yayımlanan Köstebek adlı kitabında Fetullah Gülen grubunu eleştirmiş ve "Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibarıyla Türkiye'de bir eşi yoktur... Örgütlenme modeli olarak CIA denetimindeki Moon Tarikatı ile benzeşmektedir..."Bayram Ali Öztürk cinayetinde de oklar FETÖ'yü göstermektedir. Pensilvanya iblisi Fetullah Gülen tarafından gündeme getirilen dinlerarası diyalog safsatasına karşı konuşmalar yapan Bayram Ali Öztürk, Fatih İsmailağa Camii'nde sabah namazının ardından cemaate vaaz ederken bıçaklanarak öldürülmüştür. Hiçbir titiz çalışmanın yapılmadığı cinayet dosyasının soruşturmasını yürüten savcılardan Cihan Kansız ve Salim Duran da yurt dışına firar etmiştir. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde de FETÖ parmağına dikkat çekildi. Kozinoğlu cezaevinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı notlarda Gülen okullarındaki müdürlerin CIA'ya rapor verdiğini ifade etmiştir. Kozinoğlu yurt dışında faaliyet gösteren FETÖ okullarını eleştiren raporu da Milli İstihbarat Teşkilatı'na sunmuştur. Kozinoğlu duruşmaya on gün kala Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesi'ne giderken yolda vefat etti. Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmanın bazı şüphelilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alması dikkat çekicidir.