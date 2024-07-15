Hainler cezasını çekmeden yaralarım iyileşmeyecek

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti, ancak o gece yaşananların izleri hala taze. İstanbul Sarıyer'de yaşayan Doğan Özdemir, tüp bebek tedavisiyle 14 yıl sonra kavuştuğu ikiz çocuklarını daha 40 günlükken bırakıp vatan savunması için sokağa çıktı.Özdemir, darbecilere 'dur' demek için ikizlerini öperek İstinye yokuşunda karşılaştığı polislerle birlikte Borsa İstanbul'a yöneldi. Zırhlı polis araçlarının yardımıyla ilerleyen gruba katılan Özdemir, cuntacılar tarafından açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Bir şarapnel parçası şahdamarının yanına saplandı.Özdemir, "Allah beni 14 yıl sonra kavuştuğum ikiz bebeklerime bağışladı. Hainlerin 7 yıl önce açtığı ateş yarası iyileşti fakat onların hainliklerinin açtığı yara hâlâ kanıyor. Hainler cezasını bulana kadar bu yara iyileşmeyecek. İnşallah bir daha öyle hain darbe girişimleriyle karşılaşmayız. Ancak aynı şey olsa yine karşılarına dikilirim. Bu kez ikizlerimle birlikte sokağa çıkarım" dedi.