İzmir'de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'ni basan biri kadın 3 kişi, 'Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz' diyerek sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'a kaldırım taşıyla saldırıp darp ettiler. Aldığı darbeler nedeniyle her tarafı çürük içinde kalan Kuzgun, 15 gün yataktan kalkamadı.Gazi müezzin Mehmet Kuzgun (57) şunları söyledi: "Şehitlik mertebesi benim için çok büyük bir rütbedir. Peygamber efendimizden sonra ilk cennete girecek kişiler şehitlerimiz olacak. 3 günlük dünya. Bugün varız yarın yokuz. Cenab- ı Allah'ın huzuruna çıkacağız. Keşke o zaman şehit olabilseydim. O mertebeye erebilseydik. Demek ki nasip değilmiş. Bu dünyada daha yiyecek ekmeğimiz içecek suyumuz varmış. Cenabı Allah gazilik nasip etti. Bir daha böyle bir şey yaşansa kurşun da atsalar bizi durduramazlar.Vatan hainlerine bayrağımızı teslim etmeyiz. Kim olursa olsun karşısında bizim gibi vatanseverleri bulacaktır. Bir daha darbe girişim olsa kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Gazilik madalyasını taşımaktan büyük onur duyuyorum. O gece vatan hainlerine ülkemizi teslim etmedik. Bayrağımıza, sancağımıza sahip çıktık. Bir daha yaşansa yine selamızı okurum. Milletimiz 15 Temmuz'da vatanına bayağına namusuna şerefine sahip çıktı.