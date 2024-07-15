Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yol verdiler

İstanbul'da bir okulun Yurt Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada 15 Temmuz hain darbe girişiminin tam ortasında kalan emekli yurt müdürü ve 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, SABAH'a o gece yaşadıklarını ve sonrasını anlattı.Memleketi Ardahan'a gitmek için bir gün sonrasına bilet alan Zafer İpek, o gece gözünü kırpmadan tankların önüne geçen ilk insanlardan biri olduğunu belirtti. "Eşim ve iki kızım Ardahan'daydı, ben ve oğlum İstanbul'daydık. 16 Temmuz için oğlumla birlikte bilet almıştık. O zaman Fatih Sultan Mehmet Yurdu'nun müdürüydüm. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki lojmanım Vatan Caddesi'nin bitişiğindeydi. Sivaslı komşum Ömür Bey metrodan sesler geldiğini söyledi. Tankçı olarak yaptığım askerlik nedeniyle palet sesiyle metronun sesini ayırt edebiliyordum" diye anlattı.İpek şöyle devam etti: "O akşam saat 19:30 civarında lojmanın merdivenlerinden koşarak yukarı çıktığını ve tankların Vatan Caddesi'ne doğru ilerlediğini gördüğünü söyledi. "Oğluma Türk bayrağını getir dedim, ihtilal var dedim. Oğlum, bayrağı getirdi ve boynuma doladım. Sonra oğlum, Boğaziçi Köprüsü'nün de zapt edildiğini söyledi. O andan itibaren olayı tamamen anladım ve öndeki tankın üstüne çıktım. Yarbay Osman en yüksek rütbeli subaydı. Komutanıma yalvardım, yol yakınken geri dönmelerini söyledim. Beni ilgilendirmez diyerek vururum seni dedi. Yanındaki subay, silahın dipçiğiyle bana vurmaya başladı. Sol kulağım yüzde doksan duyma yetisini kaybetti, ama olsun, vatanıma canım feda."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda halkı sokaklara çağırmasının ardından direnişin zirve yaptığını belirten İpek, "Sayın Cumhurbaşkanımız gece 11 ya da 12 gibi Marmaris'ten geldikten sonra havaalanında halkımızı sokaklara çağırdı. Biz meydanlara inmiştik ama bu çağrı bizi daha da cesaretlendirdi. Ben, Ayşe teyze, Ali amca ve Ahmet kardeşim hainlerle daha güçlü bir şekilde çarpıştık" dedi.