“Oğlum, kendi ülkesinde kendi uçağıyla bombalandı”

FETÖ darbe girişiminde, Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan ailesi, evladını hem özlüyor hem de acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Şehit babası Ramazan Baysan, duygularını şöyle dile getirdi: "Darbe gecesi olanları televizyondan izledik akşam saatlerinde oğlumla görüştük, son görüşmemiz o oldu. Şehit haberi köye gelmiş bütün köy halkı bunu öğrenmiş ama bizim hiç aklımıza gelmedi, kalabalık bizim eve geldiğinde anladık ki oğlumuz şehit olmuş. Donduk kaldık bir şey diyemedik. Aradan seneler geçti gün geçtikçe daha fazla özlüyorum. Gözlerim bazen evin bahçesinde onu arıyor. Hiçbir insanın kendi ülkesinde böyle bir şey yaşayacağı aklına gelmez. Kendi ülkende kendi uçağınla hainler tarafından bombalanıyorsun. Bundan büyük ihanet olur mu? Tüm bunları hazmedemiyorum. Onları asla affetmeyeceğiz"