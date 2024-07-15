Vatan için can veren yiğit

Darbecilere direndiği Boğaz köprüsü üzerinde fotoğrafını çekip, "Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik" mesajı ile sosyal medyadan paylaşan Batuhan Ergin (21), FETÖ'cü hainler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi. 63 gün önce Bitlis'te komando olarak yaptığı askerliğini bitirip dönen Batuhan Ergin, 15 Temmuz gecesi arkadaşının evinde otururken FETÖ'cü hainlerin silahlı kalkışmasını öğrendi. Arkadaşlarıyla birlikte, "Yürüyün. Bu akşam şehit olalım. Bu vatan elden giderse sabah uyandığımızda anne ve babamızın yüzüne nasıl bakacağız? Yarın bir gün evlendiğimizde çocuklarımıza nasıl hesap vereceğiz?" diyerek vatanı, ailesi ve geleceği için köprüye gitti.Darbecilere karşı amansız bir mücadele veren Batuhan, kalbine gelen mermi ile ağır yaralandı. Ercüment isimli bir vatansever arabasıyla kalbinden yaralanan Batuhan'ı hastaneye götürdü. Son cümlesi "Allahu Ekber" olan Batuhan, yolda şehit oldu. Köprüye giderken 15 Temmuz gecesi "Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik" şeklinde paylaşım yapan Batuhan'ın mesajı mezar taşına yazdırıldı. Şehidin babası Ahmet Ergin, "Batuhan, vatanına, milletine, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez köprüye çıktı. Allah bir daha memleketimize böyle bir gün yaşatmasın. Ailecek bir boşlukta gibiyiz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu tarifi imkansız bir acıymış. Cenab-ı Allah oğlumu çok sevdi yanına aldı diyorum sürekli. 15 Temmuz'u gerçekleştirenleri her gün lanetliyorum" dedi.