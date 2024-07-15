Vatanım için kollarım feda olsun

15 Temmuz gecesi, hain FETÖ darbe girişimi sırasında Taksim Anıtı'nda askerin tüfeğini alırken kolundan ağır yaralanan ve sol kolunun yüzde 50'si çalışır durumda olan Gazi Adnan Çilingir, bugün yine böyle bir girişim olsa gözünü kırpmadan iki kolunu da feda edebileceğini söyledi.Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken askerin elindeki tüfeği almaya çalıştığı sırada kolu parçalanan Gazi Adnan Çilingir, yıllarca hastanede tedavi gördü. Birçok ameliyat geçiren Çilingir'in sol koluna, kopma derecesine ulaşan doku kaybı nedeniyle kas nakli yapıldı. Bu nakilden sonra sol kolunun parmakları kas gücüyle çalışmaya başladı. Sol kolunun yüzde 50 oranında çalışmaya başladığını belirten Çilingir, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamadığını ve kolunda hala sızı hissettiğini söyledi. O günlerin millete tekrar yaşatılmaması için dua eden Çilingir, "Askerlerin Taksim'e çıktığını öğrenince her şeyi göze alarak meydana çıktım. Vatanı hainlere teslim etmemek için askerleri ikna etmeye ve ellerindeki tüfekleri almaya çalıştım. Ancak hain örgütün elebaşları olan üst rütbeli asker beni silahla ateş ederek engellemeye çalıştı. O sırada kolumdan ağır yaralandım fakat tüfeği bırakmadım. Şimdi olsa vatanım için iki kolum da kopsa yine aynı hareketi yaparım. Çünkü kanla, canla alınan bu vatandan başka gidecek bir vatanım yoktur. Bayrağımız dalgalansın diye hainlere fırsat vermedik. Benim için önce vatan, gerisi teferruattır. Bugün de olsa önce bir kolumu feda etmiştim, şimdi ikisini de feda ederim. Gerekirse canımı feda ederim. Yine de bu vatanı hainlere teslim etmem. Bu girişimde kolları, kanatları koparıldı, bundan sonra girişirlerse kafaları da koparılır."