Yeni müfredatın kalbinde milli mücadele var

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk halkının tek yürek olup adeta bir milli mücadele sergilemesi eğitimin her kademesinde de öğrencilere anlatılıyor. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan bu yana okulların açıldığı ilk haftada "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temasıyla öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler düzenleniyor ve bilgilendirmeler yapılıyor. Bazı okullarda, okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları da açılış törenlerine davet ediliyor. Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağı´nda (EBA) yayımlanacak olan anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi", "Demokrasi, şehitlik, millî irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde işlenmesi", "Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma köşelerinin oluşturulması" gibi etkinlikler düzenleniyor. Okullarda düzenlenen etkinlikler yıl boyunca devam ediyor. Bunların arasında "100 temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre belirlenen, vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi", "Öğrenci gözüyle 15 Temmuz´ konulu çeşitli dallarda yarışmalarının düzenlenmesi", "15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi", "15 Temmuz şehitleri anısına ´Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı´ oluşturulması", "Yapılan etkinliklerin okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayımlanması" gibi etkinlikler yer alıyor.İlkokul Türkçe derslerinde 15 Temmuz; Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çanakkale Zaferi, Cumhuriyet, İstiklâl Marşı, Kut'ül Amare, Sarıkamış Harekâtı, millî egemenlik, millî irade temalarıyla birlikte işlenecek. Ortaokul Türkçe derslerinde ise öğrencilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Millî İrade konusu üzerine bir araştırma yapılması, araştırmalardan hareketle konuyla ilgili özgün bir metin yazılması ve yazılan özgün ürünlerden oluşan eserleri bir sınıf ya da okul panosu düzenlenmesi istenecek. 15 Temmuz destanı Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler derslerinin yanı sıra 12'nci sınıflarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde de detaylı bir şekilde işlenecek.15 Temmuz destanı 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarında detaylı bir şekilde işlenecek. Öğrencilerin demokrasi bilincini geliştirmek, milli mücadele ruhunu beslemek için Türkiye tarihindeki şanlı mücadeleler 15 Temmuz'la birlikte her sınıfta analitik bir şekilde işlenecek. Milli mücadele döneminde Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhu ile 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhu karşılaştırılarak bu dönemdeki tutum ve davranışlardaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilecek.