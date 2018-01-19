BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak



The Verge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre BMW, kullanıcıların bir defaya mahsus ücret ödeyerek kullanabildikleri CarPlay'i önümüzdeki yıldan itibaren abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. BMW Kuzey Amerika teknoloji ürün müdürü Don Smith, otomobil üreticisinin gelecek yıldan başlayarak CarPlay'e erişim için yıllık 80 dolar talep edeceğini söyledi. Yeni BMW sahipleri için ise Apple CarPlay aboneliği ilk yıl ücretsiz olacak.BMW halihazırda 2017 model ve daha yeni araçlarda bulunan CarPlay'i kullanmak isteyen sürücülerden 300 dolarlık bir yükseltme ücreti talep ediyor. Smith'e göre aboneliğe dayalı fiyatlandırma sistemine geçilmesi, BMW sahiplerine daha fazla esneklik sağlayacak. Kendisi bu durumun müşterilere cihazlarını değiştirme olanağı sunacağını düşünüyor. Yani bir süre sonra Android cihaza geçiş yapanlar boşuna o kadar para ödememiş olacaklar.