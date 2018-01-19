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'den tartışmalı karar: CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak

Alman otomobil devi , birçok otomobil üreticisinin ücretsiz olarak sunduğu abonelik tabanlı bir hizmete dönüştürüyor. Şirket sürücülerden yıllık 80 dolar talep edecek.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 12:42
BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak


The Verge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre , kullanıcıların bir defaya mahsus ücret ödeyerek kullanabildikleri CarPlay'i önümüzdeki yıldan itibaren abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. BMW teknoloji ürün müdürü Don Smith, otomobil üreticisinin gelecek yıldan başlayarak CarPlay'e erişim için yıllık 80 dolar talep edeceğini söyledi. Yeni BMW sahipleri için ise CarPlay aboneliği ilk yıl ücretsiz olacak.BMW halihazırda 2017 model ve daha yeni araçlarda bulunan CarPlay'i kullanmak isteyen sürücülerden 300 dolarlık bir yükseltme ücreti talep ediyor. Smith'e göre aboneliğe dayalı fiyatlandırma sistemine geçilmesi, BMW sahiplerine daha fazla esneklik sağlayacak. Kendisi bu durumun müşterilere cihazlarını değiştirme olanağı sunacağını düşünüyor. Yani bir süre sonra Android cihaza geçiş yapanlar boşuna o kadar para ödememiş olacaklar.

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BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak
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