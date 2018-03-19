Koluman’dan yeni yatırım

Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş., otomotivdeki satış, servis ve satış sonrası hizmet deneyimini Peugeot markasına da taşıyor.

Peugeot bayiliği için Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi kuran Koluman Grubu, tüm operasyonlarını bu şirket üzerinden gerçekleştirecek.

Koluman, geçtiğimiz yıl Levent'te lüks showroom'unu hizmete açtıktan sonra 2020 yılında da İstanbul Samandıra'da da 2 bin 500 metrekarelik Mercedes-Benz showroomunun hizmete almayı planlıyor.

ERCİŞ: "RADİKAL KARARLA MÜŞTERİLERİMİZE YENİ MARKALARLA HİZMET VERECEĞİZ"

Gaziantep'te Peugeot markası için kurulan tesisle bünyelerine ikinci bir marka katmanın radikal bir karar olduğunu ifade eden Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Otomobil Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Altuğ Erciş, 2 milyar TL'nin üzerindeki cirosuyla, Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin Türkiye'deki ana bayilerinden biri olduklarını dile getirerek şunları söyledi;

"Yurt çapında 5 şube, 8 showroom ve 750 personelimizle müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verdiğimize inanıyorum. Lüks segmentin ve temsil ettiğimiz markanın önde gelen satış ve servis kanalı olarak zor geçen 2017 yılına rağmen hizmet kalitemizi müşterilerimize başka markalarla da buluşturma kararı aldık. 2017 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,52 azalırken lüks segmentinde düşüş yüzde 23 seviyelerinde oldu. Koluman Grubu olarak bunun da altında bir daralma yaşadığımızı belirtmeliyim.

Ancak yine de planladığımız yatırımlarımıza devam etme kararlığımızı sürdürdük ve Mercedes-Benz markasıyla 33 yılı aşan satış ve servis tecrübemizi genişletme kararı aldık. 2018 yılında yatırım hamlemizle müşterilerimizi Peugeot markasıyla tanıştıracağız. Bu yıl yeni sürprizler ve yeni yatırımlarla müşterilerimizin karşısına çıkmak istiyoruz. Diğer illerde de yatırım yapmak için araştırmalarımız sürüyor. Daha fazla segmentte var olarak Koluman Grubu hizmet kalitesini daha fazla vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz."