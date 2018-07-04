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Beetle'ın yenisi elektrikli olabilir

Mevcut Beetle’ın satışları düşmekte olduğu için kısa zaman içerisinde sonlanması bekleniyor. Aynı ’nin Scirocco modelinde olduğu gibi. Volkswagen, bilindiği üzere an itibariyle Golf 8 üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu esnada Beetle ile ilgili bazı söylentiler de ortaya çıktı. Autocar’a gelen bir habere göre Volkswagen, 4 kapılı ve tamamen elektrikli bir Beetle düşünüyor olabilir.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:41
Volkswagen Beetle'ın yenisi elektrikli olabilir

Bu söylentinin kaynağı olarak ise başkanı Herbert Diess ve markanın tasarım şefi Klaus Bischoff'un bazı açıklamalarından elde edilen ipuçları gösteriliyor. Çünkü her iki yetkili de elektrikli bir Beetle'ın gerçekleşebileceğini, fakat ondan önce daha önemli modellerin elektrikli versiyonlarının gerçekleşmesi gerektiğini açıklamışlardı.

4 KAPILI TASARIM HAZIRLANMIŞ

Motor 1 TR'nin Autocar'a dayandırdığı haberine göre Bischoff şimdiden olası bir 4 kapılı Beetle tasarımı hazırlamış bile. Fakat bu tasarım hazırlanmış olsa bile VW'nin böyle bir aracı üretmesi iki veya üç yıl civarında bir süre alacaktır. Bu süreye kadar da VW'nin mevcut modellerini elektriklendirmeye gayret edeceğini biliyoruz.

Eğer elektrikli Beetle, VW yetkililerinden üretim için onay alacak olursa, firmanın elektrikli otomobiller için hazırladığı yeni ve akılcı MEB platformu üzerine geliştirileceğini öngörebiliriz. Bu platform da araçlara geniş bir iç hacim sunması ile öne çıkıyor. Ayrıca bu platform sayesinde Beetle eskiden olduğu gibi arkadan itişli bir araç olarak da üretilme imkanına sahip.

Bischoff da Autocar'a bu platformla alakalı olarak "MEB platformuna bakarsanız bu platformun en kısa aks mesafeli otomobilinin I.D. hatchback olduğunu görürsünüz. Bu araç yerine bir Beetle'ı o platform üzerine koyarsak ortaya oldukça geniş bir iç mekan ve pratik özellikler çıkar. Hem de aracın tasarımı da ikonik halini korur. Bunun sonucunda da ortaya oldukça beğenilecek bir otomobil çıkar." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

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Volkswagen Beetle'ın yenisi elektrikli olabilir
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