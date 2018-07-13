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skandalla çalkalandı

`ın otonom araç bölümünde çalışan eski mühendisi , proje bilgilerini çalıp şirketler tarafından desteklenen Xmotors`a satmaya giderken yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 11:29
Apple skandalla çalkalandı

Teknoloji devi 'da çalışan eski bir mühendisin, şirketin otonom araç projesindeki sırları şirketlere satmak üzereyken yakalandığı bildirildi. Habere göre adlı mühendis, Apple'ın otonom araç verilerini depoladığı bilgisayarla birlikte havaalanında yakalandı.

ZHANG, 10 YIL HAPİS VE 250 BİN DOLAR PARA CEZASI ALABİLİR

Federal ajanlar, Pekin'e son saniye bileti alan Xiaolang Zhang'i, Cumartesi günü San Jose Uluslararası Havalimanı'nda durdurdu. Zhang ajanlara, elektrikli ve otonom araçlar üzerine Xmotors'ta çalışmaya başlayacağını söylerken, Apple'ın 40 GB'lık proje verilerini karısının dizüstü bilgisayarına depoladığını itiraf etti.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Zhang'in, Apple'ın Titan kod isimli otonom araç ekibinin bir parçası olarak devre kartlarını tasarlayıp test ettiği ve şirketin ticari sırlarını çalarak Alibaba, Foxconn ve IDG Capital gibi dev Çinli şirketlerin yatırımcısı oldukları XMotors'a satmak üzereyken yakalandığı belirtiliyor.

Apple'ın güvenlik ekibi, Zhang'in mühendislik şemaları, teknik referans kılavuzları ve teknik raporlar da dahil olmak üzere birçok gizli veriyi çaldığını doğrularken: "Gizlilik ve fikri mülkiyetimizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve bu tür eylemleri yapan kişiler hakkında mümkün olan tüm yasal haklarımızı kullancağız." açıklamasını yaptılar. Zhang şimdi 10 yıla kadar ve 250 bin dolar yla karşı karşıya.

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Apple skandalla çalkalandı
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