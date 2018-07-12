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Türkiye fiyaara yaptı! X 7500 TL oldu

'ın ismi bu sefer iddialarla değil, yaptığı ile gündemde. Apple, X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, , Apple Watch dahil olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:49
Apple Türkiye fiyatlara zam yaptı! iPhone X 7500 TL oldu

Ciddi oranda olan bu la birlikte fiyaar yükseldi. X'in 64 GB'lık standart modelinin fiyatı 6.099 TL'di. Zamla birlikte fiyatı 7.499 TL oldu. 256 GB'lık modelin fiyatı ise 8.599 TL. Yani , 2000 TL üzerinde zam yapmış görünüyor.

DİĞER ÜRÜNLER NE DURUMDA?

Diğer ürünlere bakacak olursak, daha önce 4.199 TL'den satılan iPhone 8'in fiyatı 5.199 TL oldu. iPhone 8 Plus da 5.899 TL fiyat etiketine sahip. 8 Plus'ın önceki fiyatı da 4.799 TL'di.

Apple TV 4K da 200 TL zamlandı ve fiyatı 999 TL'den 1199 TL'ye yükseldi.

Apple Watch 1.999 TL, AirPods ise 999 TL fiyata satılıyor. En ucuz modeli de 7.699 TL.

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Apple Türkiye fiyatlara zam yaptı! iPhone X 7500 TL oldu
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