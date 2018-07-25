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'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti

İtalyan otomotiv devi 'in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle görevden alınan eski üst yöneticisi 'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 17:20
Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti

Şirketin sahibi İtalyan Agnelli ailesine ait Exor Holding'ten yapılan açıklamada, ay başında 'nin Zürih kentinde omzundan geçirdiği ameliyatın ardından sağlığı kötüye giden 66 yaşındaki Marchionne'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. Marchionne'nin ameliyat sırasında yaşanan bir komplikasyondan ötürü kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

'in varisi John Elkann, "Maalesef korktuğumuz şey yaşandı. Dostumuz hayata veda etti." ifadelerini kullandı.

YERİNE MIKE MANLEY GEÇMİŞTİ

Şirketin yönetim kurulu, Marchionne'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cumartesi günü yaptığı acil toplantıda şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'i onun yerine getirmişti.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Otomotiv sektörünün en saygı duyulan yöneticilerinden olan Marchionne, 2014 yılında Fiat Chrysler'in hissedarı olduğu lüks otomobil markası Ferrari'nin de yöneticiliğini üstlenmişti.

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Fiat Chrysler'in eski üst yöneticisi Marchionne hayatını kaybetti
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