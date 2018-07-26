Araba.com da Garaj Sepeti’nin…

Türkiye'de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Kuruluşunun ilk 1,5 yılında tasit.com ve Datamotiv'i bünyesine katan Garaj Sepeti, son olarak sektörün önemli oyuncularından araba.com'u satın aldı.

"Araba.com Lider Oto Pazaryeri Olacak"

Araç sahipleri, otomotiv ekosistemindeki KOBİ'ler ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol araba.com'u bünyelerine katmaları ile beraber Garaj Sepeti'nin internetin en büyük dijital otomotiv şirketi haline geldiğini vurguladı.

Çelikol "Araba.com 2000'li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve 15 yılda büyük işlere imza atan bir şirket. KOBİ ve kurumsal ürünlerimiz ile sektörde kısa sürede fark yarattık. Artık odağımızın nihai kullanıcı olduğu noktaya geldik. Araba.com satın alımı bu stratejinin bir parçası. Araba.com'u eski günlerindeki gibi Türkiye'nin lider platformu haline getireceğiz ve Garaj Sepeti imkanlarıyla zenginleştireceğiz. Bu satın alım ile uçtan uca tüm ihtiyaçlara yanıt veren şirket olma vizyonumuz için çok önemli bir adım attık" dedi.

Araba.com satın alımı ile

Araba.com'un Oto Galeri üyeleri ile Garaj Sepeti ailesi 5.000'i aşkın aktif üye işyeri ile otomotiv dikeyinde Türkiye'nin bu alandaki en büyük şirketi olmaya devam edecek.

Araba.com'un 2 milyondan fazla üyeye ve 4 milyon ilana ulaşmış veritabanı, Garaj Sepeti'nin sektörün büyük verisine sahip olma vizyonumuzu besleyecek.

Araba.com'un yedek parça, iş makineleri, tarım araçları, araç kiralama firmaları gibi güçlü alanları Garaj Sepeti'nin hizmet gamını tamamlayacak.

Garaj Sepeti'nin geliştirdiği Araba Değeri, Tramer Hasar Sorgulama gibi tüm hizmetler Araba.com üyeleri tarafından da kullanılabilecek.

Üyelerin üyelikleri devam edecek

Garaj Sepeti bünyesine dahil olan Araba.com üye işyerleri mevcut aldıkları hizmetlerde hiçbir kesinti yaşamayacak aynı zamanda Garaj Sepeti işyeri hizmetlerinden de ücretsiz faydalanacaklar.