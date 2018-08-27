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Aynı yolda 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı

'da bir fırıncı, aracıyla aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı. 3 bin euro para cezasına çarptırılan , cezaya çarptırılana kadar yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 14:06
Aynı yolda 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı

her gün fırından evine dönerken sabaha karşı 3'te aynı radara yakalandı. Wallner evine 30 dakika mesafedeki işine Şubat ayında başlamış. İlk cezası ise Mayıs ayında kesilmiş.

Wallner gazetecilere yaptığı açıklamada, yol karanlık olduğu için hız sınırını saatte 30 km olarak belirleyen levhayı görmediğini ve hep saatte 50 km hızla gittiğini söyledi.

KAMERA FLAŞSIZ GÖRÜNTÜ ALIYOR

Wallner'in hız sınırını aştığını tespit eden ise yol üzerindeki bir okulun yakınında bulunuyor. Kamera flaşsız görüntü de alabiliyor.

Wallner 42 cezanın tümünü ödemiş. İtiraz süreçlerinin çok uzun ve masraflı olduğunu, her bir cezaya ayrı itiraz etmek gerektiğini, bu yüzden bu yola başvurmayacağını söyledi.

polisi cezadan 300 euro indirim yapmış olsa da fırıncı 2 aylık maaşının cezalara gittiğini belirtti.

Wallner bu yüzden 'da geçirmeyi planladığı tatilini de iptal etmek zorunda kalmış. Ancak Wallner'in bir tesellisi var: "Eşim ceza yüzünden beni suçlamadı" diyor. (BBC Türkçe)

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Aynı yolda 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı
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