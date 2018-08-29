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'da elektrikli oto sayısı 1 milyonu aştı

'daki toplam satışları 2018'in ilk yarısı itibarıyla 1 milyonu geride bıraktı. Avrupa bu alanda 'nin önünde, 'in ise gerisinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 12:28
Avrupa'da elektrikli oto sayısı 1 milyonu aştı

Elektrikli araçlara olan ilgi dünya genelinde her geçen gün artmaya devam ediyor. EV-Volumes tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre 'daki elektrikli araç satışı Haziran ayının sonu itibarıyla toplam 1 milyon adeti geçmiş durumda.

Avrupa bu alanda 1 milyonluk sınırı geride bırakan ikinci bölge oldu. Çok daha büyük bir pazara sahip olan , 2017 yılında 1 milyon satış adetine ulaşmış. 'de ise Temmuz ayının sonu itibarıyla henüz 900 binlik satış gerçekleşmiş. Tesla Model 3'ün artan üretimiyle beraber ABD'nin de önümüzdeki aylarda 1 milyonluk kilometre taşını geride bırakması bekleniyor.

TAM %42'LİK ARTIŞ VAR

Elektrikli araç satışları dünyanın her tarafında olduğu gibi Avrupa'da da hızla artmaya devam ediyor. EV-Volumes'un verilerine göre 2018'in ilk yarısında Avrupa'da toplam 195 bin elektrik araç satışı gerçekleşmiş. Yani bir önceki yıla göre tam %42'lik bir söz konusu. EV-Volumes, yılın ikinci yarısında da artışın devam etmesini ve 2018 sonunda toplam satışın 1.350.000 adete ulaşmasını bekliyor.

Toplam 36.500 adet satışla Norveç, hala Avrupa'nın bu alandaki lider ülkesi konumunda. Norveç'i , ve takip ediyor. Ayrıca Almanya'daki hızlı büyüme nedeniyle yakın zamanda toplam satış anlamında Almanya'nın Norveç'i geride bırakacağı düşünülüyor.

Elektrikli araç satışlarının Avrupa'daki genel pazar payı ise artışa rağmen hala %2 seviyesinde. Konuyla ilgili konuşan EV-Volumes yetkilisi Victor Irle,"1 milyonluk elektrikli araç satışı elektrifikasyon ve emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşıydı. Ancak elbette bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullanıyor.

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