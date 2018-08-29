Avrupa'da elektrikli oto sayısı 1 milyonu aştı

Elektrikli araçlara olan ilgi dünya genelinde her geçen gün artmaya devam ediyor. EV-Volumes tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre Avrupa'daki elektrikli araç satışı Haziran ayının sonu itibarıyla toplam 1 milyon adeti geçmiş durumda.

Avrupa bu alanda 1 milyonluk sınırı geride bırakan ikinci bölge oldu. Çok daha büyük bir pazara sahip olan Çin, 2017 yılında 1 milyon satış adetine ulaşmış. ABD'de ise Temmuz ayının sonu itibarıyla henüz 900 binlik satış gerçekleşmiş. Tesla Model 3'ün artan üretimiyle beraber ABD'nin de önümüzdeki aylarda 1 milyonluk kilometre taşını geride bırakması bekleniyor.

TAM %42'LİK ARTIŞ VAR

Elektrikli araç satışları dünyanın her tarafında olduğu gibi Avrupa'da da hızla artmaya devam ediyor. EV-Volumes'un verilerine göre 2018'in ilk yarısında Avrupa'da toplam 195 bin elektrik araç satışı gerçekleşmiş. Yani bir önceki yıla göre tam %42'lik bir artış söz konusu. EV-Volumes, yılın ikinci yarısında da artışın devam etmesini ve 2018 sonunda toplam satışın 1.350.000 adete ulaşmasını bekliyor.

Toplam 36.500 adet satışla Norveç, hala Avrupa'nın bu alandaki lider ülkesi konumunda. Norveç'i Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor. Ayrıca Almanya'daki hızlı büyüme nedeniyle yakın zamanda toplam satış anlamında Almanya'nın Norveç'i geride bırakacağı düşünülüyor.

Elektrikli araç satışlarının Avrupa'daki genel pazar payı ise artışa rağmen hala %2 seviyesinde. Konuyla ilgili konuşan EV-Volumes yetkilisi Victor Irle,"1 milyonluk elektrikli araç satışı elektrifikasyon ve emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşıydı. Ancak elbette bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullanıyor.