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'den otomobil üreticilerine soruşturması

() Komisyonu, benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz teknolojileri geliştirilmesini ledikleri şüphesiyle , Daimler ve şirketleri hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 16:37
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması

Komisyonu, , Daimler ve (, , ) firmalarının rekabete aykırı biçimde temiz teknolojileri geliştirilmesini leyecek eylemlerde bulunup bulunmadıklarını belirlemek için resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ENGEL OLACAK KARARLAR ALINIP ALINMADIĞI DEĞERLENDİRİLECEK!

Açıklamada, söz konusu otomobil üreticisi firmalar arasında yapılan toplantılarda emisyon teknolojileri geliştirilmesine ve uygulanmasına engel olacak kararlar alınıp alınmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
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