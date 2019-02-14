Toyota, hibrit Corolla'nın fiyatını açıkladı

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak. Yeni Corolla, Toyota'nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlandı.

COROLLA'DA BİR İLK: HİBRİT VERSİYON

Verilen bilgiye göre, Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip. Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu. Yeni Corolla'da uzunluk 10 mm, genişlik 5 mm artırılırken, yükseklik 30 mm azaltıldı. Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.