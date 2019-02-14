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, 'nın fiyatını açıkladı

Yeni 'nın ve benzinli modellerinin satış fiyatı belli oldu.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 09:47
Toyota, hibrit Corolla'nın fiyatını açıkladı

'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak. , Toyota'nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlandı.

COROLLA'DA BİR İLK: HİBRİT VERSİYON

Verilen bilgiye göre, Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden teknolojisine de yer veriyor. , kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip. Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu. Yeni Corolla'da uzunluk 10 mm, genişlik 5 mm artırılırken, yükseklik 30 mm azaltıldı. Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.

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Toyota, hibrit Corolla'nın fiyatını açıkladı
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