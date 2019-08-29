Mercedes çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Mercedes, 10-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA), yeni araçlarını ve teknolojik çözümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Mercedes standında yeni bir konsept otomobilin dünya tanıtımı yapılacak. Söz konusu yeni konsept otomobil, Mercedes'in teknoloji markası EQ'nun vizyonunu gözler önüne serecek. Bunun yanında, Mercedes'in yeni şarj edilebilir A- ve B-Serisi hibrit otomobilleri ve tamamen elektrikli seri üretim versiyonuyla EQV modeli de ilk kez sergilenecek. Bunun dışında yeni GLB ise ilk kez uluslararası bir fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Smart ise elektrikli şehir içi modelinin en güncel halini ilk kez Frankfurt'ta gözler önüne serecek.

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