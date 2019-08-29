Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Otomobil Haberleri > Mercedes çıkarma yapmaya hazırlanıyor

çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi , 2019 ’nda tanıtacak. Tamamen elektrikli konsepti ilk defa sergilenecek.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:22
Mercedes çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Mercedes, 10-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA), yeni araçlarını ve teknolojik çözümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Mercedes standında yeni bir konsept otomobilin dünya tanıtımı yapılacak. Söz konusu yeni konsept otomobil, Mercedes'in teknoloji markası EQ'nun vizyonunu gözler önüne serecek. Bunun yanında, Mercedes'in yeni şarj edilebilir A- ve B-Serisi hibrit otomobilleri ve tamamen elektrikli seri üretim versiyonuyla EQV modeli de ilk kez sergilenecek. Bunun dışında yeni GLB ise ilk kez uluslararası bir fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Smart ise elektrikli şehir içi modelinin en güncel halini ilk kez Frankfurt'ta gözler önüne serecek.

Dünyayı şaşkına çeviren Mercedes araba! Gerçek ortaya çıkınca ne yapacağını şaşırdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mercedes çıkarma yapmaya hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN